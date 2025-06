Funesta malaugurata nei cruciverba: la soluzione è Nefasta

Home / Soluzioni Cruciverba / Funesta malaugurata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Funesta malaugurata' è 'Nefasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEFASTA

Curiosità e Significato di "Nefasta"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Nefasta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nefasta? La parola nefasta descrive qualcosa di sfortunato o che porta a eventi negativi. È spesso utilizzata per indicare situazioni, azioni o persone che sono considerate malaugurate e che possono avere conseguenze dannose. In sostanza, quando si parla di qualcosa di nefasta, si fa riferimento a un'atmosfera pesante e inquietante, come se il destino avesse in serbo solo brutte sorprese.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è una notizia funestaOmero cantò quella funesta di AchilleLa funesta di Achille

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nefasta

Non riesci a risolvere la definizione "Funesta malaugurata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

E Empoli

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A D O L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLANDA" OLANDA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.