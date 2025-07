Lo sono chiromanti e astrologi nei cruciverba: la soluzione è Indovini

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono chiromanti e astrologi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono chiromanti e astrologi' è 'Indovini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDOVINI

Curiosità e Significato di Indovini

Hai risolto il cruciverba con Indovini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Indovini.

Perché la soluzione è Indovini? Gli indovini sono persone che cercano di prevedere il futuro attraverso pratiche come la chiromanzia e l'astrologia. Usano i segni delle mani, le stelle o altri metodi per interpretare eventi e tendenze. Spesso vengono consultati per conoscere il destino o prendere decisioni importanti. La loro abilità è oggetto di credenze e discussioni, ma resta un affascinante aspetto della cultura misteriosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Indovini

La definizione "Lo sono chiromanti e astrologi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O O R S B E D L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORDOLESE" BORDOLESE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.