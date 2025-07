Lo è la vita al giorno d oggi nei cruciverba: la soluzione è Cara

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è la vita al giorno d oggi' è 'Cara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARA

Curiosità e Significato di Cara

Perché la soluzione è Cara? CARA è un termine che indica qualcosa di prezioso o amato, spesso usato per descrivere affetti profondi o valori importanti nella vita. Oggi, ci ricorda quanto siano fondamentali le cose che ci stanno a cuore e come il valore delle emozioni possa rendere la quotidianità più significativa. In un mondo frenetico, mantenere cura di ciò che amiamo è davvero essenziale.

Come si scrive la soluzione Cara

La definizione "Lo è la vita al giorno d oggi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S C A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASATA" CASATA

