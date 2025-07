Letto a ribalta delle carrozze ferroviarie nei cruciverba: la soluzione è Cuccetta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Letto a ribalta delle carrozze ferroviarie' è 'Cuccetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCCETTA

Perché la soluzione è Cuccetta? Cuccetta indica un piccolo letto o brandina, spesso presente nelle carrozze ferroviarie o in altri mezzi di trasporto, pensata per il riposo dei passeggeri. Si trova spesso in treni o navi, offrendo comfort durante i lunghi viaggi. La parola deriva dall'italiano antico e richiama l'idea di un angolo intimo e accogliente dove rilassarsi. È un elemento fondamentale per chi viaggia in modo confortevole.

C Como

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

