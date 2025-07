Le statue scolpite a prua nei cruciverba: la soluzione è Polene

POLENE

Curiosità e Significato di Polene

Perché la soluzione è Polene? Le polene sono sculture di legno o pietra posizionate sulla prua delle navi, spesso raffiguranti figure mitologiche o simboliche. Queste decorazioni avevano lo scopo di proteggere la nave e i marinai durante il viaggio. Ricordano le storie e le tradizioni marittime, dando un tocco di mistero e sacralità alle imbarcazioni. Sono un affascinante esempio di arte nautica antica e culturale.

Come si scrive la soluzione Polene

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M O B U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMBUTO" IMBUTO

