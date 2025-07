Le mamme vi portano i loro piccoli nei cruciverba: la soluzione è Asilo Nido

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le mamme vi portano i loro piccoli' è 'Asilo Nido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASILO NIDO

Curiosità e Significato di Asilo Nido

La soluzione Asilo Nido di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Asilo Nido per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Asilo Nido? L'**asilo nido** è un servizio dedicato ai bambini piccoli, di solito tra i 0 e i 3 anni, dove vengono accuditi e stimolati attraverso attività educative e ludiche. È il luogo in cui le mamme possono lasciare i loro piccoli in sicurezza mentre svolgono le proprie faccende quotidiane, favorendo lo sviluppo sociale e le prime esperienze di autonomia. Un passo importante per la crescita dei più piccoli.

Come si scrive la soluzione Asilo Nido

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le mamme vi portano i loro piccoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

D Domodossola

O Otranto

