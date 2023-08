A Gerusalemme vi è un Giardino a loro dedicato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Gerusalemme vi è un Giardino a loro dedicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUSTI

Significato/Curiosita : A gerusalemme vi e un giardino a loro dedicato

vedi giardino dei giusti (disambigua). il giardino dei giusti è un giardino esistente nel comprensorio di yad vashem a gerusalemme e dedicato ai giusti... Riconosciuti da yad vashem 27 712 giusti fra le nazioni di 51 diversi paesi. oltre ai benefici onorifici i giusti fra le nazioni possono ricevere anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A Gerusalemme vi è un Giardino a loro dedicato : gerusalemme; giardino; loro; dedicato; Ha per capitale gerusalemme ; d Altavilla ne La gerusalemme Liberata; Con Tancredi nella gerusalemme liberata; Si trova a gerusalemme ; Il colle di gerusalemme ; La protagonista de Il giardino dei Finzi Contini; La porta del giardino ; Chi dipinse Ercole nel giardino delle Esperidi; Un mobile da giardino ; Lavora in serra o in giardino ; Le loro prestazioni si misurano in gradi e giri; Combattenti valoro si; Lo sono coloro che limitano la libertà altrui; Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche; A loro può essere vietato un film; Mese dedicato dai Romani a un noto imperatore; Il mese dedicato alla Madonna; Reparto dedicato a sole donne; Giorno dedicato al lavoro; Un tipo di turismo dedicato agli sportivi;

Cerca altre Definizioni