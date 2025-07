Le famose cave di pietra di Siracusa nei cruciverba: la soluzione è Latomie

LATOMIE

Curiosità e Significato di Latomie

Approfondisci la parola di 7 lettere Latomie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Latomie? Le latomie sono antiche cave di pietra scavate nel tufo a Siracusa, utilizzate in passato per estrarre materiali da costruzione e come luoghi di prigionia. Queste straordinarie strutture testimoniano la storia millenaria della Sicilia e il talento degli antichi abitanti nel trasformare la natura in risorsa. Oggi sono un affascinante patrimonio archeologico che invita alla scoperta delle radici della città.

Come si scrive la soluzione Latomie

La definizione "Le famose cave di pietra di Siracusa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

E Empoli

