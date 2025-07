Le contrae la crisi nei cruciverba: la soluzione è Vendite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le contrae la crisi' è 'Vendite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDITE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Vendite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vendite? VENDITE indica l'insieme delle transazioni commerciali attraverso cui un'azienda o un negozio vendono i propri prodotti o servizi. Quando si parla di 'contraere la crisi' con le vendite, si sottolinea come aumentare le vendite possa aiutare a superare momenti difficili, rafforzando la stabilità economica e il successo dell'impresa. In definitiva, sono il motore per far ripartire l'attività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Danno inizio alla crisi di governoLe vocali in crisiUna crisi improvvisa e imprevistaLo presenta chi ristruttura una azienda in crisiCrisi d affari

Se "Le contrae la crisi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

E Empoli

