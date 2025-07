Laura che canta Strani amori nei cruciverba: la soluzione è Pausini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Laura che canta Strani amori' è 'Pausini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAUSINI

Curiosità e Significato... La soluzione Pausini di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pausini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pausini? Paolini è un cognome italiano noto soprattutto grazie a Laura Pausini, celebre cantante famosa in tutto il mondo. La parola richiama l’arte e la musica, simbolo di passione e talento. Riconoscibile, rappresenta anche un’eredità culturale e familiare, portando con sé emozioni e storie di successo. È un nome che evoca emozioni profonde e il potere universale della musica di unire le persone.

Stai cercando la risposta alla definizione "Laura che canta Strani amori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

I Imola

K I A E L S N L Mostra soluzione



