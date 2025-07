La regione con la Franciacorta nei cruciverba: la soluzione è Lombardia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La regione con la Franciacorta' è 'Lombardia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOMBARDIA

Curiosità e Significato di Lombardia

Hai risolto il cruciverba con Lombardia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Lombardia.

Perché la soluzione è Lombardia? La Lombardia è una regione del Nord Italia conosciuta per il suo ruolo economico e culturale. È famosa per città come Milano, capitale della moda e del design, e per paesaggi vari tra montagne, laghi e pianure. La regione ospita anche la rinomata zona del Franciacorta, famosa per il suo vino spumante di qualità. La Lombardia rappresenta un elemento chiave nel panorama italiano e internazionale.

Come si scrive la soluzione Lombardia

Hai trovato la definizione "La regione con la Franciacorta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

