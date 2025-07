La Gomez che recita in Monte Carlo nei cruciverba: la soluzione è Selena

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Gomez che recita in Monte Carlo' è 'Selena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELENA

Curiosità e Significato... La parola Selena è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Selena.

Perché la soluzione è Selena? Selena è un nome proprio femminile, di origine greca, che significa luna. È anche il nome di celebrità come la cantante Selena Gomez, simbolo di talento e charme. La parola evoca luce, mistero e bellezza, rendendola molto apprezzata in ambito artistico e culturale. Quindi, quando si parla di Selena, si fa riferimento a un simbolo di luce e fascino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Attrae a Monte CarloGli abitanti di Monte CarloUno famoso è quello di Monte CarloLa Monte Carlo degli USAHa un famoso Festival a Monte Carlo

