Ha un famoso Festival a Monte Carlo - Cruciverba

Il famoso Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è un evento prestigioso che celebra l'arte circense a livello globale. Si tiene annualmente nel Principato di Monaco a Monte Carlo. Fondato nel 1974 da S.A.S. la Principessa Grace di Monaco, il festival presenta spettacoli di alta qualità con esibizioni di acrobazie, clown, giocolieri e artisti circensi provenienti da tutto il mondo. Il festival riconosce e premia l'eccellenza nell'arte del circo attraverso la consegna dei prestigiosi Clown d'Or, i premi d'oro. Questo evento unico unisce tradizione, spettacolo e creatività, attirando ammiratori e professionisti del circo da tutto il mondo.

