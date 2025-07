La città della Fiera del Levante nei cruciverba: la soluzione è Bari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città della Fiera del Levante' è 'Bari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARI

Perché la soluzione è Bari? Bari è una vivace città del sud Italia, famosa per la sua importante Fiera del Levante, un evento internazionale dedicato all’economia e alla cultura. Situata sulla costa adriatica, rappresenta il cuore pulsante della Puglia, con un ricco patrimonio storico, gastronomico e culturale. Conosciuta anche come “la città della Fiera del Levante”, incarna l’energia e lo spirito di una regione in continua evoluzione.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città della Fiera del Levante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

