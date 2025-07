Istituto giuridico che vincola le parti nei cruciverba: la soluzione è Contratto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Istituto giuridico che vincola le parti' è 'Contratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRATTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Contratto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Contratto? Il contratto è un accordo giuridico tra due o più persone che crea obblighi e diritti reciproci. È l’istituto che lega le parti, stabilendo regole precise per definire un rapporto giuridico vincolante. Attraverso il contratto, si formalizzano impegni come vendita, affitto o prestito, garantendo sicurezza e certezza nelle transazioni. In sostanza, è lo strumento che dà forma e validità agli accordi tra soggetti.

La definizione "Istituto giuridico che vincola le parti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

