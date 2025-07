Insoddisfatti a tavola nei cruciverba: la soluzione è Insaziati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Insoddisfatti a tavola' è 'Insaziati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INSAZIATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Insaziati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Insaziati.

Perché la soluzione è Insaziati? Insoddisfatti a tavola porta alla parola INSAZIATI, che indica persone che non si accontentano mai, desiderando sempre di più, anche dopo aver mangiato. È un termine che descrive chi ha uno spirito di continua ricerca e appetito insaziabile, sia nel cibo che in altri ambiti. Riflette un atteggiamento di costante desiderio di soddisfazione, rendendo questa parola perfetta per chi non si dà mai per vinto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si può servire la macedonia in tavolaLe coppie di ampolline in tavolaUn eroe della Tavola RotondaUna tavola che si usa sulle ondeIl sovrano della Tavola Rotonda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Insoddisfatti a tavola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

S Savona

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

