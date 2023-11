La definizione e la soluzione di: Inquina l aria in molte città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Inquina l aria in molte citta

Principio "chi inquina paga" si afferma in ambito europeo fino all’emanazione della direttiva 2004/35/ce sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione... Nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog, "nebbia"; pronuncia inglese /smg/, italianizzata in /'zmg/), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il suo monossido inquina molte città; Un mezzo che non inquina ; La paga chi inquina ; inquina l aria di molte metropoli; Si usa per misurare la qualità dell aria ; Quella d aria dà ventilazione; La famiglia degli strumenti ad aria ; Progetti campati in aria ; Ne comprende molte l Oceania; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; Come il braccio di molte lampade da tavolo; molte sue norme sono riprese nel Codice Civile; La città con la Vucciria; Grande città della Bolivia; La città tiburtina; La città degli Estensi;

Cerca altre Definizioni