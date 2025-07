Ingrossamenti di fiumi nei cruciverba: la soluzione è Piene

PIENE

Curiosità e Significato di Piene

Vuoi sapere di più su Piene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Piene.

Perché la soluzione è Piene? Le piene sono momenti in cui i fiumi si ingrossano notevolmente a causa di forti piogge o scioglimento delle nevi, causando un aumento del livello dell'acqua e talvolta inondazioni. Questo fenomeno naturale è fondamentale per il ciclo idrologico, ma può anche rappresentare un pericolo per le zone circostanti. Conoscere le piene aiuta a prevenire danni e pianificare interventi di sicurezza.

Come si scrive la soluzione Piene

Hai davanti la definizione "Ingrossamenti di fiumi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

