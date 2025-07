Il verde tra le dune nei cruciverba: la soluzione è Oasi

OASI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Oasi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Oasi.

Perché la soluzione è Oasi? L'oasi è un'area di vegetazione rigogliosa e verdeggiante situata in ambienti aridi o desertici, dove l'acqua permette la crescita di piante e la vita di animali. È un rifugio prezioso in mezzo alla sabbia, simbolo di speranza e rinascita in contesti ostili, offrendo ristoro e respiro a chi attraversa territori difficili. Un vero e proprio angolo di vita nel deserto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un po di verde tra le duneUn area di verde fra le duneFu detto il Conte VerdeLo si beve anche verdeScoprì insieme a Usodimare le Isole di Capo Verde

Se "Il verde tra le dune" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

A Ancona

S Savona

I Imola

N U A T I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAICUN" TAICUN

