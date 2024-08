La Soluzione ♚ Un area di verde fra le dune La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OASI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OASI

Curiosità su Un area di verde fra le dune: Origine e uso del termine La parola oasi deriva dal greco (oasis), che deriva a sua volta dall'egiziano o dal demotico w; non proviene direttamente dal copto ouae (*/wahe/), come è stato a volte suggerito. In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale.

