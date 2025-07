Il venerando saggio dell Iliade nei cruciverba: la soluzione è Nestore

Home / Soluzioni Cruciverba / Il venerando saggio dell Iliade

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il venerando saggio dell Iliade' è 'Nestore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NESTORE

Curiosità e Significato di Nestore

La parola Nestore è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nestore.

Perché la soluzione è Nestore? Nestore è il saggio anziano dell'Iliade, noto per la sua esperienza e saggezza. In poesia, rappresenta l’autorità e il consiglio rispettato, spesso chiamato a mediare e offrire parole di saggezza ai giovani guerrieri. La sua figura simboleggia la conoscenza accumulata nel tempo, un punto di riferimento nei momenti di crisi. È un esempio di come la saggezza possa guidare anche nelle situazioni più difficili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cantami o diva: così inizia quello dell IliadeIl Re di Troia dell IliadeIl grande poeta dell IliadeI limiti dell IliadeIl dibattito sull esistenza dell autore dell Iliade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nestore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il venerando saggio dell Iliade", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E T S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OATES" OATES

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.