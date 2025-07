Il ferro del mestiere nei cruciverba: la soluzione è Arnese

ARNESE

Curiosità e Significato di Arnese

Perché la soluzione è Arnese? Il ferro del mestiere è un modo di dire che indica l'attrezzo principale o indispensabile per svolgere con competenza una determinata professione. Ad esempio, nel caso dei falegnami, può essere il martello; per i musicisti, lo strumento principale. La soluzione ARNESE si riferisce a un nome proprio, ma se pensiamo a strumenti o attrezzi, il termine richiama l'importanza di avere sempre l'elemento chiave per eccellere nel proprio lavoro.

Come si scrive la soluzione Arnese

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

