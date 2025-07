La Harris politica USA nei cruciverba: la soluzione è Kamala

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Harris politica USA' è 'Kamala'.

KAMALA

Curiosità e Significato di Kamala

Hai risolto il cruciverba con Kamala? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Kamala.

Perché la soluzione è Kamala? KAMALA è il nome di Kamala Harris, politica statunitense e vicepresidente degli Stati Uniti dal 2021. Il suo nome deriva dall'hindi e dal punjabi, significando colomba o speranza. È diventata un simbolo di progresso e inclusione, rappresentando una nuova generazione di leader americani. La sua figura incarna impegno e determinazione, ispirando molte persone in tutto il mondo a credere nel cambiamento.

Come si scrive la soluzione Kamala

Hai trovato la definizione "La Harris politica USA" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

K Kappa

A Ancona

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

