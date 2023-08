Parlano la lingua dolomitica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parlano la lingua dolomitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LADINI

Significato/Curiosita : Parlano la lingua dolomitica

Friulane nell'area dolomitica si parlano la lingua italiana, la lingua tedesca in alto adige (area bilinguistica) e, in certe valli, la lingua ladina. nelle... Parte dei ladini del sella, di origine tirolese. i ladini atesini del sella hanno conservato meglio degli altri i tratti originari del ladino. trattasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Parlano la lingua dolomitica : parlano; lingua; dolomitica; Che non parlano e non producono suono; In molti parlano spagnolo; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Alcuni parlano lo yiddish; parlano un simpatico dialetto; lingua romanza della Walonreye nel sud del Belgio; Antica lingua provenzale; Gruppo nel lingua ggio tecnico scientifico ing; Una lingua da liceo classico; Una lingua come l irlandese; Guglia dolomitica ;

Cerca altre Definizioni