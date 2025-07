Un grumo di pasta nei cruciverba: la soluzione è Gnocco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un grumo di pasta' è 'Gnocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GNOCCO

Curiosità e Significato di Gnocco

Hai risolto il cruciverba con Gnocco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Gnocco.

Perché la soluzione è Gnocco? Gnocco è un termine dialettale italiano che indica un piccolo grumo o ammasso di pasta, spesso formata dall'impasto di patate e farina. È usato per descrivere quei pezzi di pasta non completamente stesi o modellati, soprattutto nelle preparazioni casalinghe. In sostanza, rappresenta un pezzetto di pasta un po' informale, che si forma durante la lavorazione e che può diventare un delizioso piatto tradizionale.

Come si scrive la soluzione Gnocco

La definizione "Un grumo di pasta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

N Napoli

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S N P E O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESPANSO" ESPANSO

