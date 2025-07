Grasso animale usato per preparazioni alimentari nei cruciverba: la soluzione è Strutto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grasso animale usato per preparazioni alimentari' è 'Strutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRUTTO

Curiosità e Significato... La parola Strutto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Strutto.

Perché la soluzione è Strutto? Strutto è un grasso animale ricavato principalmente dal maiale, utilizzato tradizionalmente in cucina per preparare dolci, conserve e piatti saporiti. Viene spesso impiegato per insaporire e rendere più morbide le pietanze, o come base per alcuni condimenti e salse. Un ingrediente versatile che ha radici profonde nella cultura gastronomica italiana, perfetto per chi ama i sapori autentici e fatti in casa.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Grasso animale usato per preparazioni alimentari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

O Otranto

I I G N A O O V L Mostra soluzione



