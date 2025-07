Gianni Agnelli lo soprannominò Pinturicchio nei cruciverba: la soluzione è Del Piero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gianni Agnelli lo soprannominò Pinturicchio' è 'Del Piero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEL PIERO

Curiosità e Significato di Del Piero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Del Piero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Del Piero? Del Piero è il celebre calciatore italiano Alessandro Del Piero, soprannominato affettuosamente Pinturicchio da Gianni Agnelli, in riferimento al pittore rinascimentale, per la sua eleganza e stile raffinato in campo. È simbolo di talento, classe e passione nel calcio, diventando un’icona dello sport italiano. La sua figura rappresenta un esempio di eccellenza e dedizione, facendo sognare generazioni di tifosi.

Come si scrive la soluzione Del Piero

Se "Gianni Agnelli lo soprannominò Pinturicchio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

P Padova

I Imola

E Empoli

R Roma

O Otranto

