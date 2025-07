Un fiocinatore a bordo della baleniera nei cruciverba: la soluzione è Ramponiere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un fiocinatore a bordo della baleniera' è 'Ramponiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMPONIERE

Curiosità e Significato di Ramponiere

Perché la soluzione è Ramponiere? Ramponiere indica un membro dell'equipaggio specializzato nell'uso del ramponcino, uno strumento impiegato per issare le ancore o le cime a bordo delle navi. Questa figura è fondamentale per le operazioni di ormeggio e gestione delle manovre in mare. La parola richiama quindi un ruolo pratico e tecnico, centrale nella vita quotidiana di una baleniera o di qualsiasi imbarcazione.

Come si scrive la soluzione Ramponiere

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

