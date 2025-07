Lo si fa enumerando nei cruciverba: la soluzione è Elenco

ELENCO

Curiosità e Significato di Elenco

Approfondisci la parola di 6 lettere Elenco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Elenco? Elenco significa una lista ordinata di elementi o voci, spesso usata per organizzare informazioni in modo chiaro e immediato. È come quando si scrivono i punti da seguire o le cose da fare, rendendo tutto più facile da leggere e capire. Insomma, un modo semplice e pratico per mettere ordine tra vari elementi, proprio come suggerisce il gioco di parole con lo si fa enumerando.

Come si scrive la soluzione Elenco

Hai trovato la definizione "Lo si fa enumerando" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

C Como

O Otranto

