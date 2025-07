Dà energia alla torcia nei cruciverba: la soluzione è Pila

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà energia alla torcia' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILA

Curiosità e Significato di Pila

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pila più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pila.

Perché la soluzione è Pila? PILA è il termine che indica una fonte di energia portatile, come le batterie utilizzate per alimentare torce, dispositivi elettronici e giocattoli. Questi piccoli contenitori immagazzinano energia chimica che, una volta attivata, permette di far funzionare vari apparecchi. In breve, una pila dà energia alle nostre torce e a tanti altri oggetti di uso quotidiano, rendendo la vita più comoda e pratica.

Come si scrive la soluzione Pila

Non riesci a risolvere la definizione "Dà energia alla torcia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

L Livorno

A Ancona

