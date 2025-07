Elevate di statura nei cruciverba: la soluzione è Alte

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Elevate di statura' è 'Alte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTE

Curiosità e Significato... La soluzione Alte di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alte? Elevare di statura significa aumentare la propria altezza o migliorare la propria posizione sociale e personale. La parola alte richiama proprio questa idea di maggiore altezza o superiorità. È un termine che si usa sia in senso fisico che simbolico, per indicare crescita, progresso o un passo avanti verso il successo. Insomma, rappresenta il desiderio di essere più alti, migliori e più sicuri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piccola di staturaDi notevole staturaSono uguali nella staturaTipetti di piccola staturaIndigeni africani di bassa statura

La definizione "Elevate di statura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

E I G V A A I S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIAVANESI" GIAVANESI

