Aspirare a cose elevate

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aspirare a cose elevate' è 'Ambire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMBIRE

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Aspirare a cose elevate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ambire

La definizione "Aspirare a cose elevate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ambire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Aspirare a cose elevate

Aspirare a cose elevate Risposta: AMBIRE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona M Milano B Bologna I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Ambire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Aspirare a cose elevate". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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