Aspirare a cose elevate
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aspirare a cose elevate' è 'Ambire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AMBIRE
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Aspirare a cose elevate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ambire
La definizione "Aspirare a cose elevate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ambire'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Aspirare a cose elevate
- Risposta: AMBIRE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ambire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Aspirare a cose elevate". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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