La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Drastico intervento al cervello' è 'Lobotomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOBOTOMIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Lobotomia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Lobotomia.

Perché la soluzione è Lobotomia? La lobotomia è un intervento chirurgico drastico che consiste nel rimuovere o danneggiare parti del cervello, spesso usato in passato per trattare disturbi mentali gravi. Questa procedura, molto controversa, aveva lo scopo di calmare comportamenti problematici, ma poteva provocare effetti collaterali pesanti. Oggi è quasi del tutto abbandonata, rimanendo un esempio di pratiche ormai superate e discutibili in campo medico.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Drastico intervento al cervello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

