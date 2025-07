Delimita l altare nei cruciverba: la soluzione è Balaustra

Home / Soluzioni Cruciverba / Delimita l altare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Delimita l altare' è 'Balaustra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALAUSTRA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Balaustra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Balaustra? Una balaustra è una ringhiera o parapetto decorativo che delimita e protegge un altare o un'area sacra, spesso presente in chiese e cattedrali. Può essere realizzata in vari materiali come legno, marmo o metallo, e arricchisce l'aspetto estetico e funzionale dello spazio sacro, creando un confine rispettoso tra il pubblico e il luogo di culto. È un elemento che unisce sicurezza e bellezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L armadietto sopra l altareSe le scambiano gli sposi all altareAntico altareUn altare senza croceLe aureolate sull altare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Delimita l altare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T D I O I A T V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIADOTTI" VIADOTTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.