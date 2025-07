I costituenti essenziali dei grassi animali e vegetali nei cruciverba: la soluzione è Gliceridi

GLICERIDI

Curiosità e Significato di Gliceridi

Perché la soluzione è Gliceridi? I gliceridi sono i principali costituenti dei grassi di origine animale e vegetale. Si tratta di molecole composte da glicerolo e acidi grassi, fondamentali come fonte di energia e per l’assorbimento di vitamine liposolubili. Questi nutrienti sono presenti in alimenti come olio, burro, carne e frutta secca, giocando un ruolo chiave nel nostro organismo e nella dieta quotidiana.

Come si scrive la soluzione Gliceridi

G Genova

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

