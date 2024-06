Ingrediente dei grassi vegetali

: En plein air (letteralmente all'aria aperta) è una locuzione in lingua francese che indica un metodo pittorico consistente nel dipingere all'aperto per cogliere le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare. Altro obiettivo di questa tecnica è quello di cogliere la vera essenza delle cose, poiché risulta essere espressione derivante dall'osservazione diretta della realtà. In voga soprattutto nell'Ottocento europeo, la pittura en plein air fu grandemente utilizzata dalla corrente pittorica degli impressionisti.

Francese: Aggettivo: plein m sing . pieno. (araldica) pieno: detto di stemma senza brisure; da non confondere con plain. Sinonimi: plain, champé.