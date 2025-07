Corde di capelli nei cruciverba: la soluzione è Trecce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corde di capelli' è 'Trecce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRECCE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Trecce? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Trecce.

Perché la soluzione è Trecce? Le corde di capelli sono un modo poetico per descrivere le trecce, i ciuffi di capelli intrecciati. Questa espressione richiama l’immagine di fili sottili e resistenti, come corde, che si uniscono in eleganza e stile. Le trecce sono un'acconciatura antica e versatile, simbolo di tradizione e creatività. Una soluzione semplice e affascinante per valorizzare la propria chioma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lunghe corde di capelliCosì sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliStrumento musicale dalle corde colorateTirato su con corde

Se ti sei imbattuto nella definizione "Corde di capelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

