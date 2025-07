Confinano coi sudanesi nei cruciverba: la soluzione è Kenioti

KENIOTI

Curiosità e Significato... La parola Kenioti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Kenioti.

Perché la soluzione è Kenioti? Kenoti è un termine che si riferisce a persone originarie della regione del Kenia, spesso utilizzate in modo scherzoso o ironico per indicare i sudanesi confinanti con questa area. Il termine mette in evidenza l’appartenenza culturale e geografica, creando un collegamento tra le comunità del Corno d’Africa. Insomma, kenoti rappresenta un tocco di identità e vicinanza tra queste popolazioni.

K Kappa

E Empoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

T Torino

I Imola

