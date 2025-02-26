Confinano coi boliviani

SOLUZIONE: CILENI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Confinano coi boliviani" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confinano coi boliviani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cileni? I cileni sono un popolo che condivide il confine con la Bolivia, creando un limite geografico tra le due nazioni sudamericane. Questa vicinanza ha portato a interazioni culturali, storiche e sociali nel corso degli anni. La presenza di questa frontiera determina aspetti della vita quotidiana, come scambi commerciali e relazioni tra le comunità. La loro posizione geografica influenza anche le dinamiche politiche e territoriali nella regione andina. La regione si caratterizza per un ricco patrimonio condiviso tra le due nazioni.

In presenza della definizione "Confinano coi boliviani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confinano coi boliviani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cileni:

C Como I Imola L Livorno E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confinano coi boliviani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

