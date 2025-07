Confina con Norvegia, Svezia e Russia nei cruciverba: la soluzione è Finlandia

Home / Soluzioni Cruciverba / Confina con Norvegia, Svezia e Russia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Confina con Norvegia, Svezia e Russia' è 'Finlandia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINLANDIA

Curiosità e Significato... La parola Finlandia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Finlandia.

Perché la soluzione è Finlandia? La Finlandia è un paese del Nord Europa noto per le sue vaste foreste, laghi cristallini e alta qualità della vita. Confina con Norvegia, Svezia e Russia, ed è famosa per le aurore boreali, le tradizioni Sami e la passione per i motori. Un luogo ricco di natura incontaminata e innovazione, simbolo di purezza e tranquillità nelle terre settentrionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vivono in Norvegia, Svezia, Finlandia e RussiaComprende Svezia e NorvegiaConfina con il BelgioStato asiatico che confina anche con la TurchiaIl poeta che divulgò l illuminismo in Svezia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Confina con Norvegia, Svezia e Russia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

N Napoli

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

A E L C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELLA" CELLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.