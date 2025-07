Condizione di chi non si trova in un luogo nei cruciverba: la soluzione è Assenza

Home / Soluzioni Cruciverba / Condizione di chi non si trova in un luogo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Condizione di chi non si trova in un luogo' è 'Assenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSENZA

Curiosità e Significato di Assenza

Vuoi sapere di più su Assenza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Assenza.

Perché la soluzione è Assenza? L'assenza indica la condizione di chi non si trova in un determinato luogo o situazione, come quando qualcuno è temporaneamente lontano o semplicemente non presente. È un termine che esprime la mancanza o la non presenza di qualcosa o qualcuno, lasciando spazio a sensazioni di vuoto o di mancanza. In molte situazioni, l’assenza può essere più evidente della presenza, sottolineando quanto sia importante il ritorno o la presenza stessa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il punto che si trova agli antipodi dello zenitSi trova nella zona posteriore del cranioVi si trova la casa natale di Raffaello SanzioLuogo in cui si possono vedere delle rapineSi trova sotto la crosta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assenza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Condizione di chi non si trova in un luogo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N E C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCENA" SCENA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.