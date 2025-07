Collocare situare nei cruciverba: la soluzione è Ubicare

UBICARE

Curiosità e Significato di Ubicare

La soluzione Ubicare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ubicare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ubicare? Ubicare significa trovare o stabilire la posizione di qualcosa o qualcuno in uno spazio. È un termine che indica l'azione di collocare o localizzare un elemento in un determinato punto, facilitando orientamento e comprensione della geografia di un ambiente. Conoscere il significato di questa parola aiuta a comunicare meglio la posizione di persone, oggetti o luoghi in modo chiaro e preciso.

Come si scrive la soluzione Ubicare

Hai davanti la definizione "Collocare situare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

B Bologna

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T L O C R O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRACOLLO" TRACOLLO

