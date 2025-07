Cambia colore a seconda della luce nei cruciverba: la soluzione è Cangiante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cambia colore a seconda della luce' è 'Cangiante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANGIANTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Cangiante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cangiante? Il termine cangiante descrive qualcosa che cambia colore o aspetto in base alla luce o all'angolazione da cui viene osservato. È usato per indicare superfici o materiali che si modificano, creando effetti visivi sorprendenti e dinamici. Un esempio comune sono le superfici iridescenti o alcune pelli di animali. Questa caratteristica rende il cangiante un termine affascinante, perfetto per descrivere oggetti con un aspetto sempre diverso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cambia a seconda dell accento del parlanteCambia continuamente colore agli incrociCambia colore all incrocioCambia colore ai capelliCol tempo cambia sempre colore

Non riesci a risolvere la definizione "Cambia colore a seconda della luce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

A N L O R E O C O L R Mostra soluzione



