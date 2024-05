La Soluzione ♚ Cambia colore all incrocio La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SEMAFORO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SEMAFORO

Significato della soluzione per: Cambia colore all incrocio Il semaforo (dal greco antico: sµa, sma, "segnale" e f, féro, "porto"), detto anche lanterna semaforica, è un segnale luminoso utilizzato prevalentemente nella circolazione stradale presso incroci, attraversamenti pedonali e in altre situazioni in cui sia necessario regolare flussi di traffico potenzialmente in conflitto fra loro. I semafori sono stati storicamente fra i primi segnali luminosi e sono tuttora uno dei più diffusi. Italiano: Sostantivo: semaforo ( approfondimento) m (pl.: semafori) . (tecnologia) dispositivo luminoso segnalante obbligo di arresto o possibilità di passaggio allo scopo di regolare il traffico stradale o ferroviario. Sillabazione: se | mà | fo | ro. Pronuncia: IPA: /se'maforo/ . Etimologia / Derivazione: dal greco antico sµa (sema) cioè "segnale", e da f (fero) "che porta"; significa quindi "che porta il segnale" .

