I barbari sconfitti da Ezio nei cruciverba: la soluzione è Unni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I barbari sconfitti da Ezio' è 'Unni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNNI

Curiosità e Significato di Unni

Approfondisci la parola di 4 lettere Unni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Unni? Il termine UNNI si riferisce a un popolo nomade e guerriero dell'Asia centrale, noto per le invasioni in Europa nel IV e V secolo. La storia li vede spesso come barbari che minacciarono l'Impero Romano. In questo contesto, la frase indica che gli Unni furono sconfitti da Ezio, un personaggio storico o immaginario. La vittoria di Ezio su questi invasori segna un capitolo importante nella difesa della civiltà.

Come si scrive la soluzione Unni

La definizione "I barbari sconfitti da Ezio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

N Napoli

N Napoli

I Imola

