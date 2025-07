Autenticato con un visto nei cruciverba: la soluzione è Vidimato

VIDIMATO

Curiosità e Significato di Vidimato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vidimato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vidimato.

Perché la soluzione è Vidimato? Vidimato indica qualcosa che è stato autenticato o certificato ufficialmente, spesso tramite un timbro o un visto. È un termine usato per attestare che un documento, un passaporto o un certificato è stato convalidato da un’autorità competente. In breve, rappresenta la garanzia che ciò che si presenta sia autentico e valido. Quindi, quando qualcosa è vidimato, significa che è stato riconosciuto ufficialmente come vero e regolare.

Come si scrive la soluzione Vidimato

V Venezia

I Imola

D Domodossola

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

