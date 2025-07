Attiva processi nella lavorazione del formaggio nei cruciverba: la soluzione è Caglio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Attiva processi nella lavorazione del formaggio' è 'Caglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAGLIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Caglio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Caglio? Il termine caglio si riferisce a una sostanza, solitamente di origine animale o vegetale, utilizzata nella lavorazione del formaggio per far coagulare il latte e trasformarlo in cagliata. È un ingrediente fondamentale nel processo di produzione casearia, permettendo di ottenere la consistenza desiderata. Essenziale per la creazione di formaggi come il parmigiano o la mozzarella, il caglio è un alleato indispensabile per i casari.

Hai trovato la definizione "Attiva processi nella lavorazione del formaggio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

