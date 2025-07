Annaffiato, spruzzato nei cruciverba: la soluzione è Irrorato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Annaffiato, spruzzato' è 'Irrorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRRORATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Irrorato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Irrorato.

Perché la soluzione è Irrorato? Annaffiato, spruzzato descrive qualcosa che è stato bagnato o coperto da un sottile strato di acqua o liquido, come un tessuto irrorato. La parola irrorato indica appunto questa azione di spruzzare o inumidire, spesso usata in contesti culinari o di cura delle piante. È un termine che trasmette l’idea di una copertura leggera e uniforme, perfetta per descrivere un tocco delicato o un trattamento superficiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Annaffiato estesamente, come un campo

I Imola

R Roma

R Roma

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

N I S E A Mostra soluzione



