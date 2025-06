Annaffiato estesamente, come un campo nei cruciverba: la soluzione è Irrigato

Home / Soluzioni Cruciverba / Annaffiato estesamente, come un campo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Annaffiato estesamente, come un campo' è 'Irrigato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRRIGATO

Curiosità e Significato di Irrigato

Vuoi sapere di più su Irrigato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Irrigato.

Perché la soluzione è Irrigato? Irrigato indica qualcosa che è stato annaffiato abbondantemente, come un campo ben innaffiato per favorire la crescita delle piante. È un termine che si riferisce all'atto di fornire acqua a terreni o colture, assicurando il giusto apporto idrico. In agricoltura e giardinaggio, irrigare è fondamentale per ottenere raccolti rigogliosi e piante sane. Un campo ben irrigato dà vita a un paesaggio verde e rigoglioso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si distinguono sul campo di battagliaSi gioca in un campo con due tabelloniHollande di nuovo in campo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Irrigato

Stai cercando la risposta alla definizione "Annaffiato estesamente, come un campo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E V E O S R E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVERSORE" EVERSORE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.