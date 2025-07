Animale nordico nei cruciverba: la soluzione è Renna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animale nordico' è 'Renna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RENNA

Perché la soluzione è Renna? La renna è un animale nordico, simile a un cervo, che abita le regioni fredde dell'Europa e del Nord America. È nota per il suo ruolo fondamentale nelle culture indigene e per la sua capacità di adattarsi ai climi rigidi. La renna è anche simbolo di resistenza e sopravvivenza in ambienti estremi, rappresentando un vero e proprio emblema delle terre fredde del Nord.

